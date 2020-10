Der TSV 1860 München hat die Spitzenposition in der dritten Liga vorerst verloren und wie Verfolger 1. FC Saarbrücken gepatzt. Die Löwen unterlagen am Samstag dem MSV Duisburg durch die Treffer von Tobias Fleckstein und Lukas Scepanik mit 0:2 (0:0). Mit 14 Punkten rutschte 1860 auf Platz zwei hinter den punktgleichen FC Hansa Rostock, der am Montag beim 1. FC Kaiserslautern gastieren wird. Saarbrücken unterlag mit 0:1 (0:0) beim KFC Uerdingen und kassierte dadurch die zweite Niederlage nacheinander.

Die mittlerweile sechste Saisonpleite musste der 1. FC Magdeburg hinnehmen und rutschte auf den letzten Platz. Der FCM verlor beim SV Waldhof Mannheim mit 2:5 (2:2). In der Nachspielzeit wurde es im Carl-Benz-Stadion turbulent. Bei den Gästen musste Tobias Müller nach einer Roten Karte vom Feld und für Mannheim setzte Marcel Hofrath den Schlusspunkt.

In Dresden gab es das einzige Spiel der dritten Liga, das vor Zuschauern ausgetragen wurde. Dynamo setzte sich mit 3:0 (1:0) gegen den SV Meppen durch. Die Treffer für die Sachsen erzielten vor 999 zugelassenen Fans Philipp Hosiner (45.+4), Premieren-Torschütze Ransford Königsdörffer (59.) und Julius Kade (90.+4). Die Emsländer mussten dabei ohne ihren gesperrten Trainer Torsten Frings auskommen und verloren auch noch Torwart Luca Plogmann nach einer Verletzung.

Am Samstag fanden lediglich vier Partien statt. Neben der im Vorfeld bereits abgesagten Begegnung zwischen dem Halleschen FC und der SpVgg Unterhaching musste auch das Heimspiel des SC Verl gegen den FSV Zwickau am Samstagvormittag abgesagt werden. Beim SCV habe es zwei positive Corona-Tests gegeben, hieß es in einer Stellungnahme des Aufsteigers.