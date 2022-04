Als um 15.49 Uhr am Sonntag die Zweitliga-Rückkehr des 1. FC Magdeburg perfekt war, gab es kein Halten mehr: Zu Hunderten stürmten die Fans nach dem 3:0 (2:0)-Heimsieg gegen den FSV Zwickau den Platz und feierten ihr Team, das sich mit 72 Punkten vorzeitig die Meisterschaft in der dritten Liga gesichert hat. Gleich der erste Matchball wurde genutzt, im August darf der Europapokalsieger der Pokalsieger von 1974 wieder in der zweiten Liga antreten. "Ich finde es einfach Weltklasse, wie wir zusammengehalten haben. Wir sind verdient Meister geworden. Ich bin stolz auf die Mannschaft", sagte Magdeburgs bester Angreifer Baris Atik. Aufstiegscoach Christian Titz, einst beim Hamburger SV erfolglos, sei "ein überragender Trainer", lobte Atik.

Angetrieben von 26 340 Zuschauern in der ausverkauften Arena waren die Magdeburger gegen Zwickau erneut klar überlegen. Seit dem zwölften Spieltag führen sie die Tabelle an, die 1:2-Niederlage des Verfolgers Kaiserslautern in Wehen hatte die vorzeitige Aufstiegschancen zuvor nochmals erhöht. "Der FCM ist wieder da", skandierten die Anhänger lautstark.

Es wurde ein hoch emotionaler Tag für den FCM, denn am Sonntag verabschiedete sich der Anhang im Stadion auch von der am 16. April nach kurzer, schwerer Krankheit verstorbenen Vereins-Ikone Joachim Streich. Beide Teams liefen mit Trauerflor auf, auch lagen Kondolenzbücher für den DDR-Rekordspieler aus. "Wir werden in Joachim Streich einen Menschen verabschieden, der unglaublich viel für den Klub geleistet hat", hatte Trainer Titz betont.