Jessica von Bredow-Werndl hat erstmals den Großen Dressur-Preis von Aachen gewonnen. Im Sattel von Dalera siegte die 37 Jahre alte Reiterin aus dem bayerischen Tuntenhausen am Sonntag in der Kür des CHIO vor rund 10 000 Zuschauern. Beim Dressur-Höhepunkt des größten Turniers der Welt lag die Doppel-Olympiasiegerin mit ihrer Stute vor Nanna Skodborg Merrald aus Dänemark mit Zepter und der Britin Charlotte Dujardin mit Imhotep. Für das zweitbeste deutsche Ergebnis in der abschließenden Kür sorgte Rekordreiterin Isabell Werth aus Rheinberg, die mit Quantaz Rang fünf erreichte. Knapp dahinter auf Rang sechs kam Frederic Wandres aus Hagen am Teutoburger Wald mit Bluetooth.