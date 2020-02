Die neuen TV-Milliarden sind zwar noch längst nicht auf dem Konto, die dicken Schecks werden dennoch ausgestellt: Der deutsche Profifußball hat zum 15. Mal in Serie einen Umsatzrekord aufgestellt. Die Gesamterlöse der 36 Klubs aus Bundesliga und der 2. Liga beliefen sich in der vergangenen Saison auf 4,8 Milliarden Euro, das bedeutet im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung von 380 Millionen Euro. Das geht aus dem "Wirtschaftsreport 2020" der Deutschen Fußball Liga hervor.

"Wir haben den deutschen Profifußball in den vergangenen Jahren gemeinsam mit unseren Partnern zu einem sehr erfolgreichen Wirtschaftszweig entwickelt", schrieb DFL-Boss Christian Seifert in seinem Vorwort: "Bundesliga und 2. Bundesliga verfügen zwischenzeitlich in Summe über eine verlässliche wirtschaftliche Stabilität." Den Hauptanteil am Rekord haben die Bundesligisten mit 4,02 Milliarden Euro erwirtschaftet. Die Zweitligisten liegen bei 782 Millionen Euro. 28 der 36 Profiklubs (je 14 in beiden Ligen) haben in der Spielzeit '18/19 schwarze Zahlen geschrieben. Da die Klubs allerdings 4,66 Milliarden wieder ausgegeben haben, blieb "nur" ein Gesamtgewinn in Höhe von 141,5 Millionen (fast 128 Millionen in der Bundesliga, knapp 14 in der zweiten Liga).

Das lag vor allem an den Gehältern für Spieler und Trainer. Insgesamt 1,67 Milliarden kassierten die Profis. Mit Blick auf die Eliteklasse bedeuteten die Zahlen, dass ein Bundesligist im Schnitt 80 Millionen Euro für seinen Kader ausgibt. In der 2. Liga sind es 7,7 Millionen. Das Eigenkapital in den Ligen hat dennoch ein Rekordniveau erreicht. In der Bundesliga lag es bei 1,8 Milliarden Euro, in der 2. Liga bei 174 Millionen Euro. Die Verbindlichkeiten belaufen sich in der Bundesliga auf 1,5 Milliarden, in der 2. Liga übersteigen sie mit 312 Millionen Euro deutlich das Eigenkapital.

Wie sehr die Vereine am Tropf der Medienunternehmen hängen, zeigt eine andere Zahl: Insgesamt 1,73 Milliarden flossen aus dem Verkauf der Medienrechte (national, international, inklusive DFB-Pokal) - das sind rund 36 Prozent der Erlöse. Die zweitwichtigste Einnahmequelle ist die Werbung, die mit einer Milliarde (21 Prozent) aber bereits deutlich zurückhängt. Auf Platz drei folgen die Transfers mit 771 Millionen (16 Prozent). Damit wird noch einmal deutlich, wie wichtig der für diesen Mai erwartete Verkauf der nationalen Rechte für die vier Spielzeiten von 2021/22 bis 2024/25 ist.