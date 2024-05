Die deutschen Fußballerinnen beenden die Qualifikation für die Europameisterschaft 2025 mit dem ersten Heimspiel ihrer Geschichte in Hannover. Die Partie gegen Österreich am 16. Juli wird in der Heinz-von-Heiden-Arena ausgetragen, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mitteilte. Bisher hat die Mannschaft von Interimstrainer Horst Hrubesch zwei von zwei Partien der Qualifikation gewonnen, darunter auch das Hinspiel gegen Österreich in Linz (3:2). Eine Anstoßzeit für die Begegnung in Hannover steht noch nicht fest.