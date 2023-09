Das Beachvolleyball-Duo Svenja Müller und Cinja Tillmann (Hamburg/Düsseldorf) hat zum zweiten Mal in Folge die deutsche Meisterschaft gewonnen. Das Team setzte sich im Finale am Traditionsstandort Timmendorfer Strand mit 2:0 (21:14, 21:15) gegen Anna Behlen und Sarah Schulz (Kiel/Düsseldorf) durch.

Auch im Finale der Männer verteidigten die Champions ihren Titel erfolgreich. Nils Ehlers und Clemens Wickler (Hamburg) gewannen gegen die Zwillingsbrüder Bennet und David Poniewaz (Schüttorf) ebenfalls mit 2:0 (21:19, 21:18). Für Wickler war es der sechste nationale Meistertitel, Ehlers (zwei Titel) ist dabei sein vierter verschiedener Partner.

Bronze sicherte sich die zweimalige Olympiateilnehmerin Karla Borger mit Partnerin Sandra Ittlinger (Düsseldorf), die beiden hatten zuvor im Halbfinale am Samstag 0:2 gegen Behlen/Schulz verloren. Auch in der Männerkonkurrenz ging Bronze an ein Duo aus Düsseldorf, Paul Henning und Sven Winter setzten sich im kleinen Finale gegen Lukas Pfretzschner/Robin Sowa (Hamburg) durch.

Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig und Louisa Lippmann hatten ihre Teilnahme an den Deutschen Beachvolleyball-Meisterschaften kurzfristig abgesagt, um für die WM fit zu werden.