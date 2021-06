Die Tölzer Löwen haben ihren ersten Zugang für die Offensive: Thomas Brandl wechselt innerhalb der DEL2 vom EV Landshut in den Isarwinkel, wo er einen Vertrag für die kommende Saison unterzeichnet hat. Zuvor hatte der EVL erklärt, Brandls Vertrag nicht zu verlängern. Der gebürtige Landshuter bringt die Erfahrung von 292 DEL-Spielen im Dress der Kölner Haie und der Straubing Tigers mit, dazu kommt er auf 276 Partien in der zweithöchsten deutschen Spielklasse für Bremerhaven, Ravensburg und seinen Heimatverein. In der vergangenen Saison kam der 30-Jährige nur auf 24 Einsätze, verletzungsbedingt und aufgrund einer Corona-Infektion. "Ich habe keine Einschränkungen mehr, bin wieder top fit", versicherte er am Mittwoch bei einem virtuellen Sponsorenabend - live zugeschaltet aus seinem Urlaub in Griechenland. Brandl ist nach Dominik Bohac bereits der zweite Spieler, der die Isar von Landshut hinauf nach Bad Tölz wechselt. Auch Geschäftsführer Jürgen Rumrich kennt ihn von früher. "Thomas ist ein technisch und läuferisch guter Spieler, der auch menschlich hervorragend in unsere Mannschaft passt", sagt er. "Letzte Saison war es schwer für ihn, in einen Rhythmus zu kommen nach seiner Verletzung, aber wir sind uns sicher, dass er zu alter Stärke zurückfinden kann."