Favorit EHC München scheitert überraschend im Viertelfinale um die Meisterschaft in der DEL an Ingolstadt. Die Spieler von Trainer Don Jackson können in der Verlängerung nicht mehr dagegenhalten.

Von Christian Bernhard, München

Frank Mauer wusste, was auf dem Spiel stand. "Heute ist keine Zeit, nervös zu sein", sagte der Stürmer des EHC Red Bull München vor dem zweiten Playoff-Viertelfinalspiel gegen den ERC Ingolstadt. Der favorisierte EHC musste nach seiner 1:4-Auftaktniederlage am Dienstag gewinnen, um nicht schon nach zwei Spielen aus den Playoffs auszuscheiden. Lange sah es danach auch aus, zehn Minuten vor Ende führte er mit 4:2. Doch Ingolstadt schaffte es in die Verlängerung, wo Brandon DeFazio mit seinem Treffer zum 5:4 die Saison des Mitfavoriten auf den Titel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) schon beendete.

Münchens Trainer Don Jackson hatte mehrfach darauf hingewiesen, wie wichtig es sei, das 1:0 zu erzielen - besonders gegen eine so starke Umschaltspiel-Mannschaft wie Ingolstadt. Und sein Team setzte die Forderung des Trainers um. Verteidiger Daryl Boyle beförderte die Scheibe in Minute zwölf durch die Schoner von ERC-Torhüter Michael Garteig zum 1:0. Vom ERC kam offensiv kaum etwas, weil die Gäste auch defensiv sehr konsequent agierten. Das Münchner Forchecking funktionierte diesmal gut, sodass sich die Ingolstädter oft nur mit unerlaubten Befreiungsschüssen zu helfen mussten. Zwei gute Unterzahlspiele schienen das starke Startdrittel des Jackson-Teams abzurunden, doch 37 Sekunden vor der ersten Drittelpause nutzte Ingolstadt seine erste wirkliche Torchance: Ryan Kuffner drückte die Scheibe aus kurzer Distanz zum 1:1 über die Linie. "Wir sind froh, dass wir gerade noch das 1:1 geschossen haben", sagte ERC-Stürmer Daniel Pietta nach den ersten 20 Minuten bei Magentasport. "München hat uns ganz gut unter Druck gesetzt, wir müssen eine Schippe drauflegen."

Das Mitteldrittel begann ausgeglichener - und wurde torreich. Tim Wohlgemuth brachte den ERC mit 2:1 in Führung, EHC-Torhüter Danny aus den Birken (im Bild) sah dabei nicht gut aus (25.). Sieben Minuten später führte aber wieder München, da der stark spielende John-Jason Peterka (27.) und Ehliz (32., Überzahl) trafen. Andrew Ebbett (39.) erhöhte auf 4:2 für den EHC, der nun druckvoll auftrat. Das Schlussdrittel bestimmte aber der ERC, der durch Wayne Simpson (50.) und Louis-Marc Aubry (51., Überzahl) die Verlängerung erzwang. Dort sorgte DeFazio für die Entscheidung und beendete somit die Saison des EHC.