Ex-Meister Adler Mannheim hat im Playoff-Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga auch den zweiten Matchball der Eisbären Berlin abgewehrt und ein entscheidendes fünftes Spiel erzwungen. Die Kurpfälzer setzten sich am Dienstag 4:3 (1:1, 2:2, 1:0) gegen den Titelverteidiger durch und glichen die Serie zum 2:2 aus. Am Donnerstag kommt es in Berlin damit zum Showdown um den Einzug ins Finale. "Es tut unheimlich gut. Wir wussten, dass es ein Do-or-Die-Spiel ist. Wahnsinn", sagte Mannheims Matchwinner Markus Eisenschmid bei Magentasport. Matthias Plachta (6.), Borna Rendulic (37.) per Penalty, Nigel Dawes (39.) und Eisenschmid (53.) trafen für die Adler. Berlin genügten Tore von Zach Boychuk (19.), Kevin Clark (35.) und Kai Wissmann (40.) nicht. Spiel fünf bringt nun die Entscheidung, wer dem EHC Red Bull München ins Finale folgt.