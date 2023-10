Eishockey-Krisenklub Düsseldorfer EG hat sich von Vereinslegende Daniel Kreutzer getrennt. Der 43 Jahre alte DEL-Rekordspieler der DEG muss nach dem schlechten Saisonstart seinen Posten als Assistenzcoach nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur abgeben. Kurzfristig will der achtmalige deutsche Meister einen Nachfolger präsentieren. Darüber berichtete am Mittwoch zunächst die Rheinische Post. Kreutzer spielte mit Unterbrechungen 16 Jahre lang für die DEG. Der Ex-Nationalspieler und WM-Vierte von 2010 hält mit 780 Spielen, 217 Toren, 425 Vorlagen und 642 Scorerpunkten sämtliche Düsseldorfer Rekorde in der Deutschen Eishockey Liga. Statt vom neuen Cheftrainer Thomas Dolak trennte sich die DEG nun aber vom Bruder des Augsburger Cheftrainers Christof Kreutzer. Nach elf Spielen und nur zwei Siegen sind die Düsseldorfer aktuell Vorletzter der DEL.