Von Christian Bernhard, Bad Tölz

Die Tölzer Löwen gehen als Hauptrundenzweiter der zweithöchsten Deutschen Eishockey Liga (DEL2) in die Playoffs. Da es bei den Heilbronner Falken und Bietigheim Steelers unter der Woche zu mehreren Coronafällen gekommen war, entschied sich die Liga am Donnerstagabend, die Hauptrunde vor dem letzten Spieltagswochenende vorzeitig zu beenden und die Abschlusstabelle per Quotientenregel zu vervollständigen. Somit entfallen die letzten beiden Partien in Dresden und Kaufbeuren, in denen die Löwen noch von Platz zwei hätten verdrängt werden können. Die Gesundheit "aller" gehe vor, sagte DEL2-Geschäftsführer René Rudorisch. Die Liga wolle so mit Blick auf die anstehenden Playoffs "einen dann wieder besseren Rahmen für den Wettbewerb organisieren". Über das weitere Vorgehen in den Playoffs wollen sich die DEL2-Gesellschafter noch beraten, geplant war der Playoff-Start für den 20. April. Das gesamte Team der Steelers, die sich so wie auch Heilbronn für das Viertelfinale qualifiziert haben, ist bis zum 17. April in Quarantäne. Die Löwen beenden die Hauptrunde mit einem Punkteschnitt von 1,84 und bekämen es, sofern der bisherige Modus unverändert bleibt, im Viertelfinale mit den siebtplatzierten Ravensburg Towerstars zu tun. Gegen die Baden-Württemberger haben die Tölzer beide Hauptrunden-Heimspiele verloren, auswärts setzten sie sich aber zweimal durch.