Reportagen, Porträts und Interviews im neuen SZ-Buch auf 240 Seiten.

Diese Geschichten schreibt nur der Fußball! Wie oft verbirgt sich hinter diesem Satz, mit dem man im Volkssport Nummer eins so vieles zu erklären versucht, nichts als die Wahrheit? Das ist es jedenfalls, was die Fußball-Autorinnen und -Autoren der Süddeutschen Zeitung antreibt: die Geschichten, die nur der Fußball schreibt, zu recherchieren und in möglichst unterhaltsame Worte zu fassen. Nun ist eine Auswahl der besten Reportagen, Porträts und Interviews als Buch im Werkstatt-Verlag erschienen: "Das ist Fußball" lautet der Titel, das Werk steckt voller kleiner und großer Zeitdokumente: Das Hansi-Flick-Triple des FC Bayern kommt ebenso vor wie die Presse-auf-die-Fresse-Konferenz der Bayern-Bosse, es wird an Größen wie Diego Maradona oder Uwe Seeler erinnert, und bei den Interviews finden sich nicht nur Branchengrößen wie Rudi Völler oder Miroslav Klose wieder, sondern auch der Bestsellerautor Jo Nesbø, der einst im selben Verein kickte wie Erling Haaland. Auch den Kuriositäten des Betriebs wird nachgegangen: Was hatte Julian Nagelsmann noch mal mit der Freiwilligen Feuerwehr Süd-Giesing zu schaffen? Auf 240 Seiten handelt das Buch von alledem, was den Fußball ausmacht: von Helden und Schurken, von Genies und Blendern, von Leidenschaft, Hingabe und Trauer. Das Vorwort hat der Schauspieler Matthias Brandt geschrieben - und auch Hansi Flick, inzwischen Bundestrainer, ist angetan. Auf dem Buchrücken wird er mit folgender Einschätzung zitiert: "Sehr analytisch und sehr unterhaltsam. Großer Sport."

Claudio Catuogno, Christof Kneer (Hrsg.): "Das ist Fußball - Die besten Reportagen, Porträts und Interviews aus der Süddeutschen Zeitung", Werkstatt-Verlag, 240 S., ISBN 9783730706459, Hardcover 24,90 Euro, E-Book 19,99 Euro.