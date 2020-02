Die Veranstalter befürchten, dass das Coronavirus die Spiele in Tokio beeinträchtigt. Brescia Calcio trennt sich von Trainer Corini - zum zweiten Mal in dieser Saison.

Olympia, Coronavirus: Knapp sechs Monate vor dem Start der Olympischen Spiele in Tokio rückt auch bei den Organisatoren die schnelle Ausbreitung des Coronavirus in China immer mehr in den Fokus. "Ich bin ernsthaft besorgt, dass die Ausbreitung der Infektionskrankheit den Spielen einen Dämpfer versetzen könnte", sagte Organisationschef Toshiro Muto am Mittwoch bei einem Treffen mit Vertretern des Internationalen Paralympischen Komitees in Japans Hauptstadt. Saburo Kawabuchi, der Bürgermeister des Athletendorfs, in dem 11 000 Olympioniken wohnen sollen, ist ebenfalls besorgt. "Ich hoffe wirklich, dass die Infektionskrankheit irgendwie abklingt, damit wir die Olympischen und Paralympischen Spiele reibungslos durchführen können", sagte er.

Die Veranstalter wie auch das Internationale Olympische Komitee betonten wiederholt, dass es keine Pläne gebe, die Olympischen Spiele vom 24. Juli bis 9. August abzusagen. Einige olympische Qualifikationsveranstaltungen wurden allerdings bereits abgesagt oder verschoben. So wurde das olympische Qualifikationsturnier im Frauenfußball von Nanjing/China nach Sydney verlegt. Die chinesischen Handballerinnen sagten ihre Teilnahme am Qualifikationsturnier ab. Nach dem Ausbruch des Coronavirus sind nach Angaben der chinesischen Gesundheitsbehörde mittlerweile rund 25 000 Menschen erkrankt, die Zahl der Todesopfer liegt bei mindestens 490.

Basketball, NBA: Die Los Angeles Lakers haben ihre Spitzenposition in der Western Conference der nordamerikanischen Basketball-Profilliga NBA ausgebaut. Superstar LeBron James führte sein Team im zweiten Heimspiel nach dem tragischen Tod von Lakers-Legende Kobe Bryant in Folge eines Hubschrauber-Absturzes zu einem souveränen 129:102-Erfolg über die San Antonio Spurs. James spielte im letzten Viertel groß auf und traf in nur drei Minuten gleich fünf Dreier. Damit war die Niederlage der Spurs besiegelt. Insgesamt brachte es der Superstar auf 36 Punkte. Bei den Texanern war DeMar DeRozan mit 28 Punkten bester Werfer, das Team steht im Westen nur auf Rang zehn. Übertroffen wurde James noch von James Harden, der beim 125:110-Sieg der Houston Rockets gegen die Charlotte Hornets 40 Punkte erzielte. Der deutsche Nationalspieler Isaiah Hartenstein steuerte zwei Punkte zum Sieg bei. An der Spitze der Eastern Conference bauten die Milwaukee Bucks ihre beeindruckende Erfolgsserie aus. Der Tabellenführer setzte sich bei den New Orleans Pelicans mit 120:108 durch und schraubte seine Erfolgsbilanz auf starke 43 Siege aus 50 Spielen.

Fußball, Italien: Der italienische Fußball-Club Brescia Calcio hat sich zum zweiten Mal innerhalb von drei Monaten von Trainer Eugenio Corini getrennt. Das teilte der Club am Mittwoch mit. Der Tabellen-Vorletzte der Serie A hatte den 49-Jährigen im vergangenen November das erste Mal rausgeworfen. Damals hatte der Club aus der Lombardei nach dem elften Spieltag auf dem drittletzten Rang gestanden und nur einen Punkt aus sechs Spielen geholt. Für ihn hatte Fabio Grosso übernommen. Nach sechs Niederlagen hatte Brescia Calcio allerdings auch ihn seines Amtes enthoben und Corini wieder eingesetzt. Nun kam für ihn das erneute Aus.

Fußball, Copa del Rey: Titelverteidiger FC Valencia ist im spanischen Königspokal bereits im Viertelfinale gescheitert. Der Tabellenfünfte unterlag bei Aufsteiger FC Granada um den früheren Frankfurter Jesus Vallejo mit 1:2 (1:1). Granada steht erstmals seit 1969 wieder in der Runde der letzten Vier. Roberto Soldado, der drei Jahre für Valencia gespielt hat, erzielte beide Treffer der Gastgeber (4./90.+4). Rodrigo Moreno (40.) sorgte für den zwischenzeitlichen Ausgleich. In den restlichen Viertelfinal-Partien im spanischen Pokal stehen sich am Mittwoch CD Mirandes und der FC Villarreal gegenüber (21.00 Uhr), am Donnerstag spielt Real Madrid gegen Real Sociedad San Sebastian (19.00 Uhr) und Athletic Bilbao empfängt den FC Barcelona (21.00 Uhr).

Fußball, England: Jürgen Klopp hat Ernst gemacht: Ohne seinen deutschen Teammanager und sein komplettes Stpitzenensemble hat Fußball-Champions-League-Sieger FC Liverpool im englischen FA-Cup das Achtelfinale nur mit seinen U23-Talenten bestritten und trotzdem das Achtelfinale erreicht. Im Wiederholungsspiel gegen Drittligist Shrewsbury Town kamen die "Mini-Reds", die Klopp nach dem peinlichen 2:2 im ersten Duell aus Protest gegen die Terminhatz anstelle seiner ersten Elf aufs Feld geschickt hatte, zu einem 1:0 (0:0)-Erfolg - durch ein Eigentor der Gäste 15 Minuten vor dem Abpfiff. Klopp selbst legte ebenfalls eine Pause ein. Borussia Dortmunds ehemaliger Meister-Trainer ließ sich durch Neil Critchley aus seinem Trainerstab vertreten.