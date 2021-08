Sheriff Tiraspol ist der Einstieg in die Champions League gelungen. Nach dem Sieg im ersten Qualifikationsspiel gegen Dinamo Zagreb hat dem moldawischen Klub ein einfaches 0:0 im Rückspiel genügt. Daraufhin war der Jubel groß, Mittelfeldspieler Sebastien Thill aus Luxemburg sagte: "Wir wollen gegen die Besten der Welt spielen. Uns ist egal, gegen wen wir spielen." Die Stadt Tiraspol liegt in Transnistrien, im Osten von Moldawien an der Grenze zur Ukraine. Die Region hat sich 1990 für unabhängig erklärt, ist de facto ein eigener Staat mit eigener Verwaltung und Währung, kein Land hat sie bislang als solchen anerkannt.