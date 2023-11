Champions League:Leipzig im Achtelfinale - Barça verliert in Hamburg

RB Leipzig hat der hitzigen Atmosphäre im Marakana eindrucksvoll getrotzt und so früh wie nie den Einzug ins Achtelfinale der Champions League perfekt gemacht. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose siegte am Dienstag beim serbischen Meister Roter Stern Belgrad angeführt von Xavi Simons mit 2:1 (1:0) und löste zum vierten Mal in den letzten fünf Jahren das Ticket für die K.o.-Runde.

Xavi (8.) traf sehenswert zur frühen Führung der Sachsen, die sich in ihrer jungen Königsklassen-Historie immer erst am letzten Spieltag für das Achtelfinale qualifiziert hatten. Lois Openda (77.) erhöhte, kurz darauf unterlief Benjamin Henrichs ein Eigentor (81.).

Mit neun Zählern aus vier Partien liegt RB, das nach zwei Pflichtspielniederlagen in Serie wieder in die Spur fand, in Gruppe G auf Rang zwei hinter Titelverteidiger Manchester City (12).

Barcelona verliert gegen Donezk in Hamburg

Der FC Barcelona mit Nationalmannschafts-Kapitän Ilkay Gündogan und Torhüter Marc-Andre ter Stegen hat überraschend gegen Schachtar Donezk verloren. In Hamburg musste Barcelona ein verdientes 0:1 (0:1) einstecken und vergab damit die Chance, sich als erstes Team für das Achtelfinale zu qualifizieren. "Es war eines der schlechtesten Spiele, an die ich mich in den letzten Jahren erinnern kann", sagte Barca-Trainer Xavi.

Detailansicht öffnen Konnte auch nichts bewirken: Barcelonas Stürmer Robert Lewandowski. (Foto: Stuart Franklin/Getty Images)

Stattdessen gewann Donezk erstmals seit drei Jahren ein "Heimspiel" in der Königsklasse. Angreifer Danylo Sikan (40.) traf vor 49.147 Zuschauern per Kopf für die Ukrainer, die nun sechs Punkte auf dem Konto haben und sich Hoffnungen auf die K.o.-Phase machen dürfen. Barça verlor zudem die Tabellenführung, da der FC Porto 2:0 (1:0) gegen Royal Antwerpen gewann - beide Klubs haben neun Zähler. Letztmals hatte Donezk am 1. Dezember 2020 "zu Hause" gewonnen - damals mit 2:0 gegen Real Madrid in Kiew.

ManCity im Achtelfinale, Celtic Glasgow verliert hoch

Manchester City marschiert: Der englische Topklub um Erling Haaland hat auch sein viertes Spiel in der Champions League gewonnen und ist vorzeitig ins Achtelfinale eingezogen. Der Norweger brachte sein Team beim 3:0 (2:0) gegen die Young Boys Bern per Foulelfmeter (23.) in Führung und machte dann mit einem sehenswerten Treffer aus der Distanz alles klar (52.). Phil Foden (45.+1) hatte kurz vor der Pause erhöht.

In der Gruppe F mit Borussia Dortmund feierte AC Mailand gegen Paris Saint-Germain mit dem 2:1 (1:1) einen wichtigen "Dreier", Olivier Giroud (50.) war nach seinem Siegtor der gefeierte Held. Vor der Partie hatte es zwischen beiden Fan-Lagern massive Ausschreitungen gegeben, ein Paris-Anhänger war sogar niedergestochen worden.

Viel Spannung an den letzten beiden Spieltagen verspricht auch die Gruppe E. Atletico Madrid hatte beim 6:0 (2:0) gegen Celtic Glasgow nach einer frühen Roten Karte für Daizen Maeda (23.) leichtes Spiel und übernahm die Tabellenführung mit acht Punkten. Dahinter lauert mit einem Punkt weniger Lazio Rom, das 1:0 (1:0) gegen Feyenoord Rotterdam (6 Punkte) gewann.