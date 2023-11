Der FC Barcelona mit Nationalmannschafts-Kapitän Ilkay Gündogan und Torhüter Marc-Andre ter Stegen hat in der Champions League überraschend gegen Schachtar Donezk verloren. In Hamburg musste Barcelona ein verdientes 0:1 (0:1) einstecken und vergab damit die Chance, sich als erstes Team für das Achtelfinale zu qualifizieren.

Stattdessen gewann Donezk erstmals seit drei Jahren ein "Heimspiel" in der Königsklasse. Angreifer Danylo Sikan (40.) traf vor 49.147 Zuschauern per Kopf für die Ukrainer, die nun sechs Punkte auf dem Konto haben und sich Hoffnungen auf die K.o.-Phase machen dürfen. Barça blieb mit neun Zählern zunächst Tabellenführer, der FC Porto spielte erst am Abend gegen Royal Antwerpen. Letztmals hatte Donezk am 1. Dezember 2020 "zu Hause" gewonnen - damals mit 2:0 gegen Real Madrid in Kiew.

Barcelona tat sich gegen Donezk sehr schwer, die Gastgeber standen gut organisiert und stellten die Mannschaft von Xavi immer wieder vor Herausforderungen. Ter Stegen musste häufiger eingreifen, als ihm lieb sein konnte. Robert Lewandowski meldete sich nach seiner Knöchelverletzung nun auch in der Champions League zurück, der Pole blieb aber wie seine Kollegen blass. Und so stand am Ende die erst zweite Pflichtspiel-Niederlage in dieser Saison für die Katalanen.