In seinem 1008. Spiel als Trainer hat Jose Mourinho erstmals sechs Gegentore kassiert - gegen einen krassen Außenseiter. Der norwegische Klub FK Bodö Glimt siegte in der Conference Legue sensationell 6:1 gegen AS Rom. Mourinho hatte eine B-Elf nominiert, mit üblen Folgen: "Die Verantwortung liegt bei mir", sagt er ungewohnt kleinlaut.