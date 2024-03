Der Spanier habe "nicht die erwarteten Ergebnisse erzielt", hieß es. Zur Nachfolge machte der Verein am Dienstag zunächst keine Angaben. Benitez hat in seiner Trainerkarriere zahlreiche Erfolge gefeiert, unter anderem führte er den englischen Premier-League-Verein FC Liverpool 2005 zum Titel in der Champions League. Den Posten bei Celta Vigo hatte der 63-Jährige vor der Saison übernommen. Der Klub befindet sich als Tabellen-17. im Abstiegskampf der spanischen Liga.