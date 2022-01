Fußball-Schiedsrichter Felix Zwayer hat sich nach den Diskussionen um seine Person eine Auszeit genommen. "Er hat nach seinem letzten internationalen Spiel für sich Urlaub genommen. Im Moment ist er als Schiedsrichter nicht aktiv", sagte Referee-Chef Lutz Michael Fröhlich der Bild: "Das ist von ihm selbstbestimmt." Schon Ende 2021 hatte Fröhlich erklärt, dass Zwayer als Folge des Wirbels nach dem Spiel zwischen Borussia Dortmund und Bayern München Anfang Dezember vorerst keine BVB-Partien mehr leiten wird. Zwayer stand zuletzt am 9. Dezember in der Europa-League-Partie zwischen Real Sociedad und der PSV Eindhoven auf dem Platz. Wie lange er außen vor bleiben will, ist offen. "Felix Zwayer will mental wieder zu sich kommen und die Ereignisse im Nachgang des Spiels in Dortmund reflektieren", sagte Fröhlich der Sportschau.

Die Debatte wurde durch den Dortmunder Jude Bellingham ausgelöst. Der Engländer hatte Zwayer nach dem Spiel gegen die Bayern verbal attackiert. Dabei bezog sich Bellingham, der für seine Aussage 40 000 Euro Strafe zahlen musste, auf die Verstrickung Zwayers in den Manipulationsskandal um den früheren Schiedsrichter Robert Hoyzer. 2004 hatte Zwayer den Akten zufolge als Assistent Geld von Hoyzer angenommen. Später deckte der Berliner den Skandal mit auf, eine Manipulation wurde ihm trotz Sperre nie nachgewiesen. Laut Fröhlich spiegelt die Aktenlage die Vorkommnisse möglicherweise aber nicht korrekt wider. "Hier stand die Aussage von Robert Hoyzer, Felix Zwayer habe Geld genommen, gegen die von Felix Zwayer, der das dementiert hat. In dieser Situation hat er dann das Urteil akzeptiert", sagte Fröhlich dem Kicker.