Plötzlich Erster: Borussia Mönchengladbach hat den starken Saisonstart unter dem neuen Trainer Daniel Farke veredelt und vorläufig die Tabellenführung der Fußball-Bundesliga übernommen. Die Fohlenelf bezwang die weiter sieglose Hertha aus Berlin verdient mit 1:0 (1:0) und hat nach drei Spieltagen sieben Punkte auf dem Konto - mehr waren es seit Einführung der Drei-Punkte-Regel nie. Alassane Pléa traf per Handelfmeter (34.) für die Borussia, die unter Farke inklusive der Vorbereitung in allen zwölf Spielen ungeschlagen ist. Nationalspieler Jonas Hofmann scheiterte bei einem weiteren Handelfmeter an Berlins Schlussmann Oliver Christensen (70.). Filip Uremovic hatte wegen seines Handspiels zuvor Gelb-Rot gesehen.

Die Hertha wartet unter Neu-Coach Sandro Schwarz somit trotz einer guten Leistung auch nach dem vierten Pflichtspiel auf den ersten Sieg und erinnert schon jetzt an die Vorsaison, als nach drei Partien sogar null Punkte auf der Habenseite standen. Die 48 411 Zuschauer im Borussia-Park bekamen von Beginn an beste Unterhaltung geboten: Gladbach übernahm das Kommando und drängte mit Wucht nach vorn, traf aber auf eine konterfreudige Hertha mit der stets gefährlichen Spitze Dodi Lukebakio. Auch in der Folge galt das Motto: Gladbach drückt, Hertha lauert. Das entscheidende Tor erzielte dann Pléa.