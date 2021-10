Fußball-Bundesligist SpVgg Greuther Fürth hat die Chance verpasst, sich in der Länderspielpause Selbstvertrauen für die bislang erfolglose Bundesliga-Saison zu holen. Der Tabellenletzte verlor am Freitagnachmittag ein Testspiel gegen den Zweitligisten 1. FC Heidenheim 2:3 (1:2). Kleeblatt-Kapitän Branimir Hrgota (44. Minute) und Julian Green (72.) sorgten zwar für den zwischenzeitlichen Ausgleich, nachdem Heidenheim durch Patrick Mainka (19.) und Florian Pick (36.) vorgelegt hatte. Doch Melvin Ramusovic (78.) bescherte den Heidenheimern per Volleyschuss letztendlich den Sieg. Die Fürther empfangen nach der Länderspielpause am 16. Oktober in einem richtungsweisenden Duell den direkten Tabellennachbarn VfL Bochum, Punkte sind dann zwingend notwendig.