Die Bamberg Baskets haben nach ihrer klaren Auftaktniederlage beim Aufsteiger Vechta auch am zweiten Spieltag der Basketball-Bundesliga gepatzt. Am Montagabend verlor die Mannschaft von Trainer Oren Amiel bei den Niners Chemnitz vor 4592 Zuschauern 79:109 und ließ sich phasenweise im zweiten und dritten Viertel vorführen. 0:17 Punkte aus Schnellangriffen standen nach Spielschluss auf dem Statistikbogen, wie auch ein klar negatives Verhältnis bei der Anzahl an Ballverlusten (19:10). Topscorer auf Bamberger Seite war Justin Gray mit 14 Punkten. "Ich bin beschämt und enttäuscht. Bamberg hat als Klub so eine große Geschichte, und es geht nicht nur ums Gewinnen oder Verlieren, sondern vor allem um den Spirit", sagte Coach Amiel. Die Franken, als Brose Baskets neunmal Meister in 13 Jahren, sind nun Tabellenletzter.