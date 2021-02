Der ehemalige Hertha-Profi Salomon Kalou ist mit dem brasilianischen Fußball-Traditionsclub Botafogo FR in die zweite Liga abgestiegen. Nach dem 0:1 (0:1) im Heimspiel Sport Recife hat Botafogo als Tabellenletzter am 35. von 38 Spieltagen rechnerisch keine Chance mehr auf einen Verbleib in Brasiliens Série A.

Kalou gehörte zu den Spielern, die von Globoesporte die schlechtesten Noten für ihre Leistung am Abend des Abstiegs bekamen. Der Ivorer war nach seinem unrühmlichen Aus bei Hertha BSC im Juli vorigen Jahres aufwendig als Verstärkung von Botafogo präsentiert worden. Der 35-Jährige blieb allerdings weit hinter den Erwartungen zurück und war zuletzt Ersatzspieler. Zuletzt hatte es Berichte gegeben, wonach der Klub den Vertrag mit dem Angreifer vorzeitig auflösen wolle.

In Rio de Janeiro reagierten die Fans mit Entsetzen auf den Absturz ihres Vereins. Schweigend und mit hängenden Köpfen schlichen die "Schwarz-Weißen", jener Verein, in dem einst Volksidol Garrincha brillierte, vom Rasen im Nilton Santos-Stadion.