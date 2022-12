Von Benedikt Warmbrunn

Dann standen sie sich also im Ring gegenüber. Tyson Fury, Schwergewichtsweltmeister des Verbandes WBC. Und Oleksandr Usyk, Champion der Verbände WBA, WBO und IBF. Doch sie boxten nicht. Tyson Fury machte das, was er gerne macht, er beschimpfte Usyk: als kleinen hässlichen Mann, als Hasen, als bitch und so weiter. Auch Usyk machte das, was er gerne macht. Er lächelte. Und schwieg ansonsten. "Jetzt lachst du vielleicht noch", sagte Fury, "aber ich werde dich fertigmachen." Usyk lächelte weiter und schwieg.

Wahrscheinlich werden sich Fury und Usyk tatsächlich bald in einem Boxring wiedersehen, vermutlich im Frühjahr in Saudi-Arabien. Der Brite Fury müsste sich gegen den Ukrainer Usyk allerdings umstellen, hätte er dann schließlich - anders als am vergangenen Samstag in London - einen Gegner im Ring, der technisch locker mithalten kann, der vielleicht noch klüger, ganz sicher variabler boxt. Wobei der größere, schwerere Fury nicht nur ebenfalls intelligent, sondern für seine Größe auch sehr beweglich kämpft, und härter zuschlagen als Usyk kann er auch. Furys Gegner am Samstag, Dereck Chisora, war jedenfalls anwesend, zu viel mehr war er aber nicht fähig.

Sogar der überforderte Chisora bedankt sich für den Abbruch

Fury traf Chisora so oft und schwer, dass es zu spät erschien, als der Ringrichter in der zehnten Runde den Kampf beendete. Da hatte Chisora längst aufgehört zu schlagen. Als er das noch versucht hatte, in den ersten Runden, traf er Fury gelegentlich, aber ohne Wirkung. Fury hingegen traf nach Belieben, mit Aufwärtshaken, mit linken Geraden, oft auch mit seiner starken rechten Hand, die schon namhaftere Gegner auf den Ringboden geschickt hat. Chisora aber fiel (noch) nicht um, abgesehen von dem einen Mal, als Fury und er übereinander stolperten. Sogar Chisora bedankte sich nach dem Kampf beim Ringrichter für den Abbruch.

Später trafen sich Fury und Chisora in der Kabine wieder, der Weltmeister bot seinem Herausforderer einen Burger an. Chisora nahm das Angebot an, aber er aß nicht auf. Sein Kiefer, sagte er, schmerze viel zu sehr.