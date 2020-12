Von Benedikt Warmbrunn

Am Ende wurde das Handtuch nicht einmal geworfen. Der Trainer und Vater von Serge Michel hob es einfach in die Höhe, und das war dann sinnbildlich für die letzten Minuten dieses Kampfes. Wenige Sekunden vor dem Ende der letzten Runde stoppte der Ringrichter das Duell, in dem Michel sich ohnehin nur noch über die Zeit zu retten versuchte. Nach Punkten gewinnen konnte er schon nicht mehr. Für einen Knockout fehlte ihm die Kraft. Und so verlor er selbst durch technischen Knockout diesen Kampf um die EM im Halbschwergewicht gegen den Letten Ricards Bolotniks, der als Sieger des Golden-Contract-Turniers einen Fünfkämpfevertrag bei der US-Promotionsfirma Top Rank erhält.

Der 32 Jahre alte Traunreuter Michel hatte sich selbst vor dem Kampf als Favorit gesehen, auch von einem möglichen WM-Kampf in vielleicht nicht allzu ferner Zukunft hatte er gesprochen. In den ersten beiden Runden war er noch aktiver, technisch präziser, er demonstrierte, dass es keinen Schlag gibt, den er nicht beherrscht. Dann aber arbeitete Bolotniks mit harten Schlägen zum Körper, die Michel die Luft und die Lust raubten. Und weil dieser sich nur noch steif und zögerlich durch den Ring bewegte, traf Bolotniks wieder und wieder, auch den Kopf. Nach einer harten rechten Hand wurde Michel in der fünften Runde angezählt, davon erholte er sich nicht mehr. Nachdem Bolotninks in der letzten Runde mit mehreren Schlagserien getroffen hatte, ging Michel erneut in die Knie, wurde angezählt. Dann aber hielt sein Vater das Handtuch in die Höhe, 15 Sekunden vor dem Ende des Kampfes.