Die Nachfolge von Marco Rose bei Borussia Mönchengladbach bleibt vorerst ungeklärt. Das Fachmagazin Kicker berichtete am Dienstag, dass ein berühmter, ehemaliger Profi aus dem Kandidatenkreis gefallen sei: der spanische Weltmeister von 2010 und ehemalige FC-Bayern-Profi Xabi Alonso, 39. Diese Nachricht deckt sich mit Informationen der SZ. Am Vortag hatte die Bild-Zeitung noch behauptet, Alonso "werde" im Sommer die Rose-Nachfolge antreten. Diese Meldung wurde am Dienstag weder von der Borussia noch von Alonso kommentiert. Alonso ist derzeit Trainer der 2. Mannschaft des spanischen Erstligisten Real Sociedad San Sebastián. Sein Vertrag läuft dort in diesem Sommer aus. Ob Alonso San Sebastián verlässt, ist nicht ausgeschlossen, aber offen - ebenso die Frage, ob er sich einem anderen Klub anschließt. Ein Interesse der Borussia gilt als verbürgt. Nationalspieler Florian Neuhaus äußerte sich zum Bild-Gerücht entspannt. "Ich bin zu lange dabei. Ich glaube das erst, wenn der Verein es offiziell bestätigt", sagte er am Dienstag: "Ich lasse mich überraschen, wer es wird. Ich denke, Max Eberl wird eine hervorragende Lösung finden."