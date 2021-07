Borussia Mönchengladbach hat in der Saisonvorbereitung unter dem neuen Trainer Adi Hütter seinen ersten Erfolg verbucht. Der Bundesliga-Achte der vergangenen Saison bezwang am Samstag in Mönchengladbach den französischen Erstligisten FC Metz mit 1:0 (0:0). Für die mit nur wenigen Stammspielern angetretenen Gladbacher erzielte Conor Noß vor 630 Zuschauern das Tor des Tages (87.). Für die Borussen war es das insgesamt dritte Testspiel der Vorbereitung, das erste nach ihrer Rückkehr aus dem Trainingslager in Harsewinkel. Hütter musste bereits nach wenigen Minuten Alassane Plea auswechseln, der nach einem Zweikampf mit Boubakar Kouyaté verletzt zu Boden ging. Die Gladbacher starten am 13. August (20.30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen Meister FC Bayern München in die neue Saison.