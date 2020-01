Erling Haaland war noch nicht auf dem Feld, da war schon zu sehen, warum er Borussia Dortmund in Zukunft helfen soll. Der Stürmer ist am Samstag im Trainingslager in Marbella erstmals für den BVB aufgelaufen, beim 0:2 im Test gegen Mainz 05 wurde er zur zweiten Halbzeit eingewechselt. Zuvor hatte er zugesehen, wie Julian Brandt aus bester Position, alleine vor dem Mainzer Torwart Florian Müller, eine Dortmunder Chance vergab.

Vor allem um solche Chancen demnächst wieder zu nutzen, und um dem Dortmunder Spiel die dringend benötigte Zuspitzung vor dem Tor zu verleihen, ist Haaland, 19, aus Salzburg gekommen. "Ich glaube, seit Robert Lewandowski hatten wir so einen Spielertypen nicht mehr. Er gibt uns die Möglichkeit, flexibler zu sein", sagte Kapitän Marco Reus jüngst über den 1,94 Meter großen Norweger, achtmaliger Torschütze in sechs Champions-League-Spielen in der Hinrunde, dessen Verpflichtung der meistbeachtete Bundesliga-Transfer dieses Winters ist.

Wie sich die Spielweise des BVB mit ihm verändern kann, das deutete sich am Samstag schon mal ein bisschen an. Zwar war es ein müder Auftritt der Dortmunder, die in anderer Besetzung am Mittag bereits Feyenoord Rotterdam 4:2 geschlagen hatten. Auch Haaland fiel als zweite Spietze im 4-4-2 nicht übermäßig auf, er vergab eine große Chance, als er nach einer Flanke von Linksverteidiger Nico Schulz zum ersten Pfosten sprintete und aus kurzer Distanz Torwart Robin Zentner anschoss.

Aber neben Dortmunder Defensivschwächen, die den Mainzern zwei einfache Tore durch Karim Onisiwo (45.+1 Minute) und Moussa Niakhaté (54.) ermöglichte, gab es ein paar mehr Flanken aus dem Halbfeld als sonst. Noch erreichten sie Haaland zwar nicht, aber das soll noch werden. Wegen einer inzwischen auskurierten Knieverletzung trainierte er erst dreimal mit dem Team. "Er braucht ein bisschen Zeit, das ist klar", sagte BVB-Coach Lucien Favre.