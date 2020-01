Der Transfer des spanischen Stürmers Paco Alcácer von Borussia Dortmund zum FC Villarreal ist perfekt. Der BVB bestätigte am Donnerstagabend die Einigung mit dem Tabellenachten der Primera División. Über die Ablöse machte der Fußball-Bundesligist keine Angaben, im Gespräch waren rund 25 Millionen Euro plus Bonuszahlungen. Der Verkaufserlös könnte der Borussia weiteren finanziellen Spielraum für die geplante Verpflichtung von Nationalspieler Emre Can von Juventus Turin eröffnen. In diesem Fall sei noch "keine finale Entscheidung gefallen", betonte Zorc und fügte an: "Das Zeitfenster ist nur noch beschränkt. Ich halte nichts davon, Wasserstandsmeldungen abzugeben." Das betrifft auch einen möglichen Abschied des dänischen Flügelspielers Jacob Bruun Larsen. Es könne "noch der ein oder andere Transfer passieren", sagte Zorc.

Unterdessen hat BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke beim Sportbusiness-Kongress Spobis in Düsseldorf die Freistellung Alcacers verteidigt. "Ich habe damals nur gesagt, dass wir versäumt haben, einen bestimmten Neuner-Typ im Sommer zu verpflichten", sagte der Watzke; im November hatte der BVB-Boss betont, es sei ein Fehler gewesen, im Sommer keinen zweiten Stürmer neben Alcacer zu holen. Dies wurde mit dem Transfer von Erling Haaland (RB Salzburg) im Winter allerdings korrigiert.