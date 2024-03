400-Meter-Läuferin Femke Bol hat bei der Hallen-WM in Glasgow ihren eigenen Weltrekord unterboten und sich mit einer großen Show die Goldmedaille gesichert. Die 24-jährige Niederländerin, Freiluft-Weltmeisterin über die 400 m Hürden, triumphierte am Samstagabend über 400 Meter ohne Hindernisse in 49,17 Sekunden und verwies ihre Landsfrau Lieke Klaver um sagenhafte 0,99 Sekunden auf Rang zwei. Bronze holte sich die US-Amerikanerin Alexis Holmes (50,24).