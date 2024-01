Bob-Weltmeister Johannes Lochner hat nach seinem Sieg im Zweier auch im Viererschlitten wieder gewonnen. Er verwies Francesco Friedrich, seinen Dauerrivalen dieses Winters, beim Weltcup in St. Moritz wie schon am Samstag auf Platz zwei. Bei den vergangenen zwei Weltcup-Stationen hatte Vierer-Weltmeister Friedrich nach Niederlagen im Zweier jeweils in seinem Paradeschlitten zurückgeschlagen. Schon bei der Station in Igls hatten sich die beiden Piloten ein Duell auf Augenhöhe geliefert, beide waren nur wenige Hundertstelsekunden auseinander gewesen. So auch in St. Moritz, nach Lochners erstem Sieg am Samstag mit 0,25 Sekunden Vorsprung fuhr er zum Abschluss dank eines weiteren Streckenrekords erneut zehn Hundertstel schneller als Friedrich.