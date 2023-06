Von Felix Haselsteiner

Der Südafrikaner Thriston Lawrence hat die BMW International Open in München Eichenried gewonnen. Eine Runde in 69 Schlägen (drei unter Par) reichte am Schlusstag aus, um kurz vor dem Ende in Führung zu gehen - weil dem Rest des Feldes nacheinander die Nerven versagten. Der Niederländer Joost Luiten - nach drei Runden noch mit großem Abstand in Führung - ließ auf den zwei finalen Löchern noch Schläge liegen und gab den Sieg noch aus der Hand. Und auch ein Quartett um den Deutschen Maximilian Kieffer konnte nichts mehr ausrichten, der gebürtige Bergisch-Gladbacher wurde geteilter Dritter. Kieffer, einer von 22 Deutschen im Feld, spielte an seinem Geburtstag zwar eine insgesamt hervorragende Runde in vier Schlägen unter Par, auf dem vorletzten Loch unterlief ihm allerdings ein folgenschwerer Fehler. Ein "verrückter Tag" sei es für Kieffer gewesen bei seinem Lieblingsturnier, bei dem das Publikum trotz wehender Deutschlandfahnen erneut keinen Heimsieg zu sehen bekam. Zum zweiten Mal gewann stattdessen ein Südafrikaner. "Ich scheine ihm ein wenig nachzufolgen", sagte Lawrence nach seinem vierten Karrieresieg über sein großes Vorbild Ernie Els, der 2013 in München gewonnen hatte.