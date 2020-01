Der Biathlon-Heimweltcup in Ruhpolding findet ohne Ex-Weltmeister Simon Schempp statt. Der 31-Jährige werde "eine Wettkampfpause einlegen und sich im Training auf den Formaufbau konzentrieren", begründete der Deutsche Skiverband (DSV) den Verzicht auf Schempp für die Rennen von Mittwoch bis Sonntag. Schempp hatte zuletzt in Oberhof mit Platz 43 im Sprint und Rang 27 im Massenstart (bei 30 Teilnehmern) nicht überzeugen können. Schon vor den Rennen hatte er eingeräumt, dass ihn die Situation belasten würde. "Das gibt einem schon zu denken, da bin ich schon einer, der sehr ins Grübeln kommt", sagte er. Noch hat sich Schempp nicht für die WM im Februar in Antholz qualifiziert.