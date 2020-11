Die World Team Challenge im Biathlon kann in diesem Jahr nun doch stattfinden. Statt wie üblich im Fußball-Stadion von Schalke 04 wird das Event am 28. Dezember in Ruhpolding ausgetragen, wie der Deutsche Skiverband bekannt gab. Ruhpolding hatte das Mixed-Rennen für zehn internationale Duos zuletzt 2001 durchgeführt. Ob Zuschauer zugelassen sein werden, ist offen. Als erstes Duo haben bereits Denise Herrmann und Benedikt Doll Team zugesagt. DSV-Präsident Franz Steinle äußerte sich zufrieden darüber, dass "nun doch ein hochklassiges Biathlon-Rennen in Ruhpolding stattfinden kann". Wegen der Pandemie finden im nächsten Jahr keine Weltcup-Rennen in Ruhpolding statt. Stattdessen wird eine Doppelveranstaltung in Oberhof ausgetragen. Bei den beiden Biathlon-Weltcups vom 4. bis 17. Januar 2021 in Thüringen werden keine Zuschauer zugelassen sein.