Ohne Vanessa Hinz wird die deutsche Frauenstaffel beim Biathlon-Weltcup in Hochfilzen an den Start gehen. Für das Rennen über 4x6 km (Samstag, 11.45 Uhr) wurden Maren Hammerschmidt, die Sprint-Dritte Franziska Preuß, Janina Hettich und Ex-Weltmeisterin Denise Herrmann nominiert. Hinz, 28, hatte im Sprint am Freitag Platz 62 belegt. Preuß leistete sich einen Schießfehler und lag 9,9 Sekunden hinter Siegerin Dsinara Alimbekawa (Belarus). Benedikt Doll und Erik Lesser rundeten in Abwesenheit von Arnd Peiffer mit den Rängen acht und zehn im Sprint das gute deutsche Ergebnis ab. Peiffer, 33, war kurzfristig aus persönlichen Gründen abgereist. Ob er am Sonntag (14 Uhr) in der Staffel läuft, ist offen.