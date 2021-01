Der ehemalige Biathlon-Weltmeister Simon Schempp gehört nicht zum deutschen Aufgebot für die WM-Generalprobe in Antholz. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) mitteilte, bleibt das sechsköpfige Männerteam um Arnd Peiffer, Erik Lesser und Benedikt Doll unverändert. Schempp hat somit keine Chance mehr, sich für die WM in Pokljuka (10. bis 21. Februar) zu qualifizieren. Bei den Frauen gibt es dagegen eine Veränderung. Die am vergangenen Wochenende im IBU-Cup starke Marion Deigentesch rückt für Anna Weidel in die Mannschaft. Angeführt wird das sechsköpfige Aufgebot von der Gesamtweltcupfünften Franziska Preuß und von Denise Herrmann. Nach den Rennen in Südtirol will die sportliche Führung "entscheiden, mit welchem Team wir zur WM nach Pokljuka fahren". Schempp hatte Anfang Januar in Oberhof ein Saisondebüt gegeben, seine Leistungen reichten jedoch nicht, um im Weltcup zu bleiben.