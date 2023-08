Mit einem Spaß-Rennen hat sich Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick beim City-Biathlon in Wiesbaden von ihrer aktiven Karriere verabschiedet. "Es war richtig cool mit den Mädels zusammen. Wir haben es alle nochmal genossen vor der Kulisse in so einer Stadt", sagte Hermann-Wick am Sonntag im ZDF: "Das war eine große Ehre, hier noch mal laufen zu dürfen. Das war ein ganz gigantisches Erlebnis." Neben der 34-jährigen Sächsin verabschiedeten sich auch Vanessa Hinz, Karolin Horchler, und Maren Hammerschmidt sowie die beiden norwegischen Olympiasiegerinnen Marte Olsbu Röiseland und Tiril Eckhoff in der hessischen Landeshauptstadt von den Fans.