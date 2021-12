Am Schnee lag's nicht: keine Wurzel in der Loipe, kein Glatteis in der Spur. Die Biathletin Franziska Preuß, 27, stolperte auf einer Treppe und muss nun länger pausieren als gedacht. Wegen einer Sprunggelenkverletzung wird sie wohl erst Mitte Januar wieder Wettkämpfe bestreiten. Nach Abschluss aller Untersuchungen erteilten dieÄrzte ihr ein zehntägiges Belastungsverbot für den Fuß. Beim Weltcup in Oberhof vom 6. bis 9. Januar wird die Dritte des Gesamtweltcups der vergangenen Saison fehlen, in Ruhpolding eine Woche später will sie wieder fit sein. Bis dahin gilt: Fuß hochlegen.