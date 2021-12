Franziska Preuß hat beim Weltcup in Östersund im Sprint über 7,5 km nach einem Schießfehler Platz fünf belegt. Beim Sieg der Österreicherin Lisa Hauser hat die 27-Jährige nun eine gute Ausgangsposition für das Verfolgungsrennen am Samstag über 10 km (13 Uhr/ARD und Eurosport). Preuß lag 24,2 Sekunden hinter der fehlerfreien Hauser, die sich bei minus 12,5 Grad und leichtem Schneetreiben ihren dritten Weltcupsieg vor Elvira Öberg aus Schweden (2/+12,5) und Hanna Sola (Belarus/1/+14,4) sicherte. Aussichtsreich im Rennen für den Verfolger liegen auch Denise Herrmann (1/+43,1) als Neunte, und Vanessa Voigt (0/+44,4) auf Rang zehn. Voigt schaffte damit nach ihrem zwölften Platz zuletzt im Einzel auch früh die DSV-Norm (einmal Top 8, zweimal Top 15) für die Winterspiele in Peking. Die Zulassung hatten Herrmann und Preuß bereits perfekt gemacht. Die halbe Norm hatte sich zudem schon Anna Weidel gesichert. Die 25-Jährige konnte den Sprint am Donnerstag wegen einer Erkältung nicht bestreiten. Am Sonntag steht bei den Frauen das erste Staffelrennen an.