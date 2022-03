Meldungen in der Übersicht

Biathlon, Weltcup: Biathlon-Olympiasiegerin Denise Herrmann hat ihre bestechende Form unterstrichen. Die 33-Jährige erreichte im Massenstart über 12,5 in Otepää/Estland als Zweite zum vierten Mal in diesem Winter im Weltcup das Podium. Franziska Preuß als Fünfte und Vanessa Voigt auf Rang sechs rundeten ein starkes Ergebnis für das Team des Deutschen Skiverbandes (DSV) ab. Herrmann musste sich nach zwei Schießfehlern nur der Schwedin Elvira Öberg (ein Schießfehler) knapp geschlagen geben. Sie lag 4,5 Sekunden zurück. Dritte wurde Marte Olsbu Röiseland aus Norwegen(1/+4,8).

Preuß vergab den zweiten Weltcupsieg ihrer Karriere mit einem Fehler beim letzten Schießen (+8,1). Für die 28-Jährige war es nach einer verkorksten Saison aber ein Erfolgserlebnis. Voigt, die im Sprint am Freitag als Zweite erstmals auf das Podium gelaufen war, blieb erneut fehlerfrei. Ihr fehlten 13,8 Sekunden auf Öberg. Am Sonntag finden in Otepää noch die Mixed- (12.30 Uhr/ARD und Eurosport) und die Single-Mixed-Staffel (15.15) statt. Das Weltcup-Finale steigt vom 17. bis 20. März am Holmenkollen in Oslo.

2. Liga, Ergebnisse: Der FC St. Pauli hat im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga die Rückkehr an die Tabellenspitze verpasst. Die Hamburger kamen am Samstag bei Abstiegskandidat Dynamo Dresden nicht über 1:1 (1:1) hinaus und nutzten damit den Ausrutscher von Darmstadt 98 nicht. Die Lilien hatten am Freitagabend beim SV Sandhausen ebenfalls nur ein Remis (1:1) geholt. St. Pauli hatte allerdings mit vier Aluminium-Treffern Pech. Darmstadt und St. Pauli liegen nun punktgleich (48) vorn, allerdings kommt auch der bisherige Tabellenführer Werder Bremen als Dritter auf diese Ausbeute - und spielt am Samstagabend (20.30 Uhr/Sky und Sport1) noch beim 1. FC Heidenheim. Werder könnte in diesem Trio der große Sieger des 26. Spieltags werden.

In Dresden hatte Christoph Daferner (20.) vor 16.000 Fans die Führung für Dynamo erzielt, Simon Makienok (42.) gelang noch vor der Pause der Ausgleich. Die Gastgeber waren vor allem in der ersten Hälfte gefährlicher und hätten höher führen können. Dann allerdings nahm St. Paulis Druck zu, die Versuche von Daniel-Kofi Kyereh (54.), Adam Dzwigala (57.), Eric Smith (84.) und Igor Matanovic (89.) landeten an Pfosten bzw. Latte.

3. Liga, Ergebnisse: Tabellenführer 1. FC Magdeburg hat in der 3. Fußball-Liga erstmals nach 15 Spielen wieder eine Niederlage hinnehmen müssen. Der Europapokalsieger der Pokalsieger von 1974 unterlag beim Schlusslicht Türkgücü München überraschend mit 1:2 (0:1). Dagegen festigte der 1. FC Kaiserslautern durch ein 3:0 (1:0) gegen Aufsteiger TSV Havelse den zweiten Platz und verkürzte den Rückstand auf neun Punkte. Auf den dritten Platz schob sich der 1. FC Saarbrücken durch ein 2:0 (1:0) im Spitzenspiel bei Eintracht Braunschweig. Die Saarländer zogen durch den Dreier an den Niedersachsen vorbei.

Philip Türpitz (13.) erzielte das Führungstor für Türkgücü, Alexander Sorge (84.) beseitigte letzte Zweifel am Überraschungssieg. Kai Brünker (89.) gelang nur noch das Anschlusstor. Die Roten Teufel vom Betzenberg brachte Terrence Boyd (11.) in Front, Philipp Hercher (53.) und Marlon Ritter (73.) erzielten die weiteren Treffer. Manuel Zeitz (37.) und Justin Steinkötter (89.) waren für den FCS erfolgreich. Der SC Verl unterlag Waldhof Mannheim 1:3 (1:0). Viktoria Köln bezwang den SV Wehen Wiesbaden durch einen Doppelpack von Youssef Amyn (68./90.) 2:1 (0:0). Wiesbadens Sebastian Mrowca sah wegen groben Foulspiels (28.) die Rote Karte. Am Freitag hatte 1860 München mit 2:0 (2:0) bei Viktoria Berlin gewonnen.

Slalom, Weltcup: Skirennfahrerin Lena Dürr hat trotz optimaler Ausgangsposition einen Podestplatz im Slalom-Weltcup von Are verpasst. Nachdem die 30 Jahre alte Münchnerin am Samstag nach dem ersten Durchgang noch mit 0,08 Sekunden in Führung gelegen hatte, reichte es am Ende nur für Platz fünf. Der Rückstand auf Siegerin Katharina Liensberger aus Österreich betrug 0,34 Sekunden. Zweite wurde die Norwegerin Mina Fürst Holtmann (+0,16) gefolgt von Michelle Gisin (+0,23) aus der Schweiz. In Emma Aicher und Jessica Hilzinger komplettierten die zwei übrigen DSV-Starterinnen das dennoch gute Gesamtergebnis aus deutscher Sicht. Die 18 Jahre alte Aicher fuhr in ihrem Geburtsland auf Platz 18. Hilzinger belegte Rang 21.