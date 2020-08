WM-Finalist Julius Thole hat bei der Beachvolleyball-Tour in Düsseldorf auch ohne seinen Partner Clemens Wickler vorzeitig das Halbfinale im Top-Team-Turnier erreicht. Der 23-Jährige gewann am Freitag und Samstag gemeinsam mit dem Olympiadritten von 2016, Alexander Brouwer (Niederlande), die ersten drei Vorrundenspiele ohne Satzverlust. Wickler setzt an diesem Wochenende vorsichtshalber aus, teilte das Duo über Instagram mit. Beim Auftakt der Beach-Tour vor zwei Wochen war das Duo Thole/Wickler überraschend im Semifinale an Nils Ehlers und Lars Flüggen gescheitert. Am Samstag unterlagen Thole/Brouwer im letzten Spiel der Gruppe B gegen Paul Becker und Jonas Schröder mit 0:2 (18:21, 16:21) und spielen deshalb am Sonntag gegen die deutschen Meister Daniel und Bennet Poniewaz um den Finaleinzug. Das Bruder-Duo schloss die Gruppe A mit dem ersten Platz ab.

Ab dem kommenden Freitag geht es in Hamburg weiter. Die dritte und letzte Station folgt in Timmendorfer Strand (3. bis 6. September), wo die deutsche Meisterschaft stattfindet.