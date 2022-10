Beachvolleyball-Olympiasiegerin Kira Walkenhorst geht mit der Hamburgerin Anna Behlen als neuer Partnerin in die Saison 2023. Aus privaten Gründen wird die Goldmedaillengewinnerin von 2016 aber nur bei nationalen Wettbewerben sowie im benachbarten Ausland starten. Die 31-Jährige ist Mutter von Drillingen, die vier Jahre alt geworden sind. Anders als Ex-Partnerin Laura Ludwig plant Walkenhorst keine Teilnahme an Olympia 2024 in Paris. Bei der EM in München war Walkenhorst im August mit Beach-Neuling Louisa Lippmann angetreten.