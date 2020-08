Die Beachvolleyball-Olympiasiegerinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst sind mit ihren jeweiligen Partnerinnen bei der Generalprobe für die deutschen Meisterschaften schon im Achtelfinale gescheitert. Ludwig und Margareta Kozuch verloren in der Wahlheimat Hamburg gegen Lisa-Sophie Kotzan/Natascha Niemczyk (Dingolfing) mit 1:2 (17:21, 21:16, 11:15). Walkenhorst und Anna-Lena Grüne mussten sich Agata Ceynowa/Katarzyna Kociolek (Polen) ebenfalls 1:2 (21:16, 18:21, 9:15) geschlagen geben. Walkenhorst/Grüne hatten am Freitag zum Auftakt mit einem Erfolg über Ludwig/Kozuch (2:1) im Feld der Top-Teams für ein Ausrufezeichen gesorgt. Für Walkenhorst (29) und Ludwig (34) war es das erste Aufeinandertreffen seit ihrem Goldcoup am 18. August 2016 in Rio de Janeiro. Walkenhorst war zuletzt nach knapp zweijähriger Auszeit in den Sand zurückgekehrt und hatte sich bei ihrer Premiere mit Grüne in Düsseldorf direkt das Ticket für die DM in Timmendorfer Strand (3. bis 6. September) gesichert. Ludwig/Kozuch waren bereits vor der Turnierserie dafür gesetzt.