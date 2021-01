Die Rückkehr von Florian Wirtz vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen für das Spiel am Dienstag (20.30 Uhr) gegen Borussia Dortmund ist noch fraglich. "Florian hat am Sonntag das erste Mal wieder mittrainiert", sagte Bayer-Trainer Peter Bosz am Montag und ergänzte: "Ich muss schauen, ob er heute wieder dabei ist im Training. Da muss ich noch abwarten." Der 17-jährige Wirtz war in den vergangenen drei Spielen wegen muskulärer Probleme geschont worden. Seine Qualitäten fehlten der strauchelnden Bayer-Offensive zuletzt merklich. Auch ein Startelf-Comeback von Kapitän Charles Aranguiz ist noch offen. "Charly war natürlich lange raus und wir müssen vorsichtig sein, dass wir ihn wieder richtig aufbauen", sagte Bosz. Es ergebe "keinen Sinn, das zu forcieren, sodass er wieder ausfällt".