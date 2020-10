Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen ist mit einer souveränen Vorstellung in die Europa-League-Saison gestartet. Das Team von Trainer Peter Bosz bezwang den viermaligen französischen Meister OGC Nizza am Donnerstagabend 6:2 (2:1). Es war der höchste Sieg einer Bayer-Elf im europäischen Wettbewerb.

Nadiem Amiri (11.) und Lucas Alario (16.) brachten die Leverkusener im Auftaktspiel der Gruppe C schnell in Führung. Amine Gouiri (31.) gelang das Anschlusstor für die von dem früheren Weltmeister Patrick Vieira trainierten Südfranzosen. Nach der Pause setzten Moussa Diaby (61.), Karim Bellarabi (79. und 83.) und Florian Wirtz (87.) den Reigen fort. Als Alexis Claude-Maurice in der 90. Minuten für die Gäste traf, war das nur noch Ergebniskosmetik.

"Es war so wichtig für uns, mit einem Sieg zu starten", sagte Kapitän Lars Bender. Bereits am kommenden Donnerstag treten die Leverkusener am zweiten Spieltag bei Slavia Prag an.