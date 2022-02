Bayer Leverkusen muss in den kommenden Spielen auf Top-Torjäger Patrik Schick verzichten. Der Tscheche, mit 20 Saisontoren zweitbester Schütze der Bundesliga hinter Robert Lewandowski, erlitt im Spiel am Freitag beim FSV Mainz 05 (2:3) einen Muskelfaserriss in der linken Wade. Nach Vereinsangaben wird der 26-Jährige "einige Wochen" ausfallen. In Lucas Alario, der in Mainz nach Schicks Auswechslung traf, und dem bisher noch nicht einsatzbereiten Winter-Zugang Sardar Azmoun, der bald ins Training einsteigen soll, hat Bayer aber noch zwei weitere Mittelstürmer im Kader.