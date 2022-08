Bayer Leverkusen steht kurz vor der Verpflichtung des englischen Flügelstürmers Callum Hudson-Odoi. Laut Sky Sports einigte sich der schwach in die Saison gestartete Bundesligist mit dem FC Chelsea auf eine Leihe ohne Kaufoption bis Saisonende. Hudson-Odoi, 21, wurde am Montag zum Medizincheck in Leverkusen erwartet. "Es ist kein Geheimnis, dass wir im Offensivbereich durch die Verletzungen von Adli und Bellarabi noch was machen wollen", hatte Bayer-Sportchef Simon Rolfes bestätigt. Hudson-Odoi, einst vergeblich vom FC Bayern umworben, war bei Chelsea zuletzt meist Reservist.