Der Nationaltrainer der US-Basketballer, Steve Kerr, hat den Auftritt der deutschen Auswahl im direkten Duell am Sonntag gewürdigt: "Das war auf jeden Fall unser härtester Gegner, es ist ein großes, starkes Team", sagte Kerr nach dem 99:91 (56:46)-Sieg über die DBB-Mannschaft. Der Olympiasieger hatte zwischenzeitlich einen 16-Punkte-Rückstand aufzuholen. "Dennis Schröder ist sehr schwer zu kontrollieren. Spanien war auch exzellent, aber es ist klar, dass Deutschland eines der besten Teams der Welt ist", sagte Kerr. Bei der WM in Asien (25. August bis 10. September) gelten die USA als Titelaspirant.

Anführer Schröder (16 Punkte und zehn Vorlagen) stach wie schon am Vortag beim Sieg über Griechenland heraus. Auch Franz Wagner (17) und Moritz Wagner (14) überzeugten gegen die USA, für die Anthony Edwards 34 Punkte erzielte. "Wir spielen schon sehr gut. Ich bin sehr happy mit dem Team - die Physis stimmt. Auch neben dem Feld passt es", sagte Schröder schon vor dem Duell. Für das Team von Bundestrainer Gordon Herbert ging es anschließend direkt zum Flugzeug Richtung Japan. Die Zeitumstellung von weiteren fünf Stunden soll zum WM-Auftakt gegen Japan in Okinawa am Freitag (14.10 Uhr MESZ) keine Rolle mehr spielen.