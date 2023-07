Die Basketballer des FC Bayern München haben Power Forward Devin Booker zurückgeholt. Der 32 Jahre alte Amerikaner spielte bereits von 2016 bis 2019 für die Münchner, die den Transfer am Montag verkündeten. Vor vier Jahren hatte sich Booker nach seinem zweiten Meistertitel Richtung Russland verabschiedet und sich mit einem hoch dotierten Angebot für den dmals aufstrebenden Euroleague-Klub Khimki Moskau entschieden. Nach zwei Jahren und Problemen mit Gehaltszahlungen in der zweiten Saison wechselte er zum türkischen Topklub Fenerbahce Istanbul. Auch in der türkischen Metropole blieb Booker zwei Spielzeiten und unterschrieb nun einen Vertrag bis 2025 bei seinem ehemaligen Klub. "Es fühlt sich schon so an, als käme ich nach Hause", sagt Booker, der aktuell mit seiner Frau und den vier Kindern daheim in South Carolina weilt. Schon bei seinem ersten Engagement betonte das 2,05 Meter große Kraftpaket, dass er sich in München sehr wohl fühlte: "Ich wusste immer, dass ich noch einmal zu Bayern zurückkehre - die Frage war nur, wann. Jetzt ist der perfekte Moment." Für Trainer Pablo Laso ist der Power Forward ds passende Mosaiksteinchen auf den großen Positionen: "Er gibt uns Vielseitigkeit und er ist zugleich jemand, der die Stadt kennt, den Verein und die Kultur. Er wird sich also schnell anpassen. Er ist eine großartige Ergänzung unseres Kaders." Auch die Fans dürften sich auf Booker freuen, der nicht nur wegen seiner extravagante Frisuren in München ein Publikumsliebling war.