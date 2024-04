Die Zweitliga-Basketballerinnen des TSV Wasserburg haben ihr erstes Playoff-Halbfinalspiel bei den Falcons Bad Homburg am Samstag 75:81 verloren. Die zweite Partie am 1. Mai (17 Uhr) und im Falle des Ausgleichs die entscheidende dritte zum Finaleinzug am kommenden Sonntag finden jeweils in Wasserburg statt. Am vergangenen Freitag hatte der ehemalige deutsche Serienmeister mitgeteilt, dass er zwar "vorsorglich" einen Lizenzantrag für die Rückkehr in die erste Liga gestellt habe, ein Aufstieg ohne neuen Großsponsor finanziell aber nicht zu bewerkstelligen sei.